Rajd na stacjach, ceny ropy dalekie od rekordów. Eksperci komentują

- Obecnie ceny ropy Brent przekraczają sto dolarów za baryłkę, natomiast one na pewno nie są rekordowe (niemal 150 dolarów w 2008 r. - red.). Bezpośrednio po wybuchu rosyjsko-ukraińskiej one osiągnęły poziom 130 dolarów za baryłkę i były zauważalnie wyższe. Obecnie mamy do czynienia z lekką stabilizacją, natomiast w najbliższych miesiącach, kwartałach na ceny będą wpływać dwa czynniki: embargo na rosyjską ropę i spowolnienie gospodarcze - mówił na antenie TVN24 Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ceny ropy naftowej a ceny paliw. Ekspert wyjaśnia

- Jeżeli chodzi o ceny na stacjach, tak są one wysokie, ale to w dużej mierze wynika z faktu, że to, co zostało wstrzymane w trakcie tej wojny handlowej z Rosją, to był nie tylko sam import ropy z Rosji, ale także przetworzonych produktów z ropy - tłumaczył.