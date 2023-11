Ile wyniosą ceny prądu w 2024 roku? Ekspert o zmianach, które zobaczymy na rachunkach

Na pytanie, co stanie się z cenami prądu w 2024 roku, Robert Tomaszewski odparł: - To jest decyzja należąca do przyszłego rządu. To znaczy, czy zostanie podjęta decyzja o tym, czy przedłużyć ten mechanizm, który obowiązuje obecnie, czy wdrożyć jakiś inny mechanizm, który będzie mroził te ceny energii, ale pozwoli na jakąś podwyżkę, czy w ogóle urealnić te ceny i doprowadzić do takiego rynkowego zwrotu. Ja bym raczej spodziewał się tej drugiej opcji i to też wynika oczywiście z wypowiedzi przedstawicieli obecnie demokratycznej opozycji, że tego rodzaju ochrona zostanie wdrożona po to, żebyśmy nie mieli do czynienia z szokiem rynkowym.