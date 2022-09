Zamrożenie cen prądu. Projekt w najbliższych dniach ma rozpatrzeć rząd

MKiŚ: wkrótce ma funkcjonować mechanizm dla ciepła

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało TVN24 Biznes, że gwarantowana cena energii obejmie również gospodarstwa domowe obsługiwane przez firmy energetyczne, które nie składają wniosków taryfowych do URE.

Na pytanie w jaki sposób firmom energetycznym, które nie składają wniosków do URE, będzie rekompensowane zamrożenie cen prądu do poziomu 2000 kWh, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że "w taki sam sposób jak dla firm, które składają wnioski do URE. Dziś funkcjonuje mechanizm gazowy, wkrótce ma funkcjonować mechanizm dla ciepła".