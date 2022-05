Ceny prądu w 2023 roku mogą być o połowę wyższe

Braki węgla mogą przełożyć się na 50-procentowe podwyżki cen energii dla odbiorców w przyszłym roku - informuje "Rzeczpospolita". Dodaje, że dynamicznie rosnące ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii skłoniły Urząd Regulacji Energetyki do przyjrzenia się podwyżkom.

Dodaje, że stawki kontraktów, z dostawą na cały przyszły rok, osiągnęły na początku maja rekordowy poziom ponad 1000 zł/ MWh. "To dużo więcej od średniego poziomu dla takiego kontraktu od początku roku: to kwota 701 zł/MWh, średnia zaś za cały 2021 r. w kontraktach rocznych to 384,16 zł/MWh" - wyjaśnia.