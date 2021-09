Dlaczego prąd drożeje? Ekspert podaje przyczyny

Brodacki wśród przyczyn rosnących cen energii wymienił również politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która zwiększa presję na koszt uprawnień do emisji CO2. - W przypadkach gospodarek, takich jak Polska, które są bardzo mocno uzależnione od węgla, powoduje to, że rosną koszty wytwarzania energii eklektycznej - wyjaśniał.

Ekspert przyznał, że oprócz tego drożeją też inne surowce, na przykład gaz, który na rynkach hurtowych notuje rekordowe ceny. - To powoduje, że produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych, np. z węgla staje się dla wielu wytwórców bardziej opłacalna niż np. z gazu. To się oczywiście siłą rzeczy przekłada na te ceny, które zobaczymy na rachunkach - mówił gość TVN24.

Ceny prądu 2022 - działania rządu

Ceny prądu w 2022 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyjmuje wnioski taryfowe, następnie są one analizowane i albo zatwierdzane, albo prezes wzywa spółki obrotu do ich korekty. Przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE.