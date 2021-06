Miliony Polaków czeka wymiana liczników. Jest zielone światło

"Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju rynku energii w zakresie działalności dotyczącej wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu energią" - czytamy w komunikacie KP.

Wymiana liczników

Nowela wprowadza także harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu, czyli tak zwanych inteligentnych liczników. Do końca 2023 roku ma je mieć co najmniej 15 procent odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 procent, na koniec 2027 roku wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 procent, a do końca 2028 roku - co najmniej 80 procent.