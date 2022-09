Pomoc dla firm energochłonnych. Rząd przyjął projekt ustawy

czytaj dalej

Liczba ludności w Polsce spadła o blisko pół miliona w porównaniu do 2011 roku - wynika z zaprezentowanych we wtorek danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Największy odpływ mieszkańców dotyczy gmin na ścianie wschodniej. Widoczne jest też starzenie się społeczeństwa. - Przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat - zwracał uwagę prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.