Od połowy roku możliwe wyższe rachunki za prąd. "Trzy warianty leżą na stole"

Protesty rolników powinny być skierowane do Brukseli - przyznał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W ocenie ekonomisty "to Bruksela ma główną kartę przetargową". Jak dodał Kalinowski, komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski "swojej szansy nie wykorzystał, nie przedstawił projektu, czy możliwości rozwiązania tej sytuacji". Ekonomista podkreślał, że polscy rolnicy nie mają szansy konkurować z rolnikiem ukraińskim.