Zmiany w projekcie w sprawie cen prądu. Zniknęły kontrowersyjne propozycje

Do Sejmu trafiła autopoprawka do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii, gazu i ciepła. Z pierwotnej propozycji zniknęły regulacje dotyczące farm wiatrowych, które wzbudziły duże kontrowersje.

Ustawa o turbinach wiatrowych i regulacje związane z zamrożeniem cen energii będą rozdzielone - zapowiedział we wtorek wieczorem w "Kropce nad i" Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy .

Do Sejmu trafiła już autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Wniósł ją Krzysztof Gadowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Art. 5, 6, 7, 8, 11 - 15 skreślono wobec czego objęta nimi dotychczas materia nie jest już przedmiotem projektu" - wskazano w uzasadnieniu dołączonym do projektu.

Mrożenie cen energii w 2024 roku

W ramach autopoprawki zaproponowano przedłużenie mrożenia cen energii na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Nowe limity zużycia

Projekt ustawy zakłada, że w ramach limitów cena maksymalna to 412 zł/MWh. Z kolei w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku powyższe limity oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh.