Nowy obowiązek firm energetycznych. Wyślą pisma do klientów

W połowie przyszłego tygodnia sprzedawcy prądu na swoich stronach internetowych poinformują klientów o tym, w jaki sposób skorzystać z 12-procentowych obniżek cen za prąd - wynika z rozporządzenia w tej sprawie. Dodatkowa informacja trafi do nas także w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

We wtorek 19 września weszły w życie przepisy nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dotyczą one uwzględnienia w rachunkach 12-proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych.

Obniżka cen prądu. Takie warunki trzeba spełnić

- zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.; - potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej; - wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; - zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych; - bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Zgodnie z rozporządzeniem sprzedający energię elektryczną wyznaczą termin - nie krótszy niż 21 dni - na to by ich klienci mogli: zweryfikować i potwierdzić swoje dane jakie posiada sprzedawca lub wyrazić zgodę np. na otrzymywanie faktury za prąd on-line. Firmy energetyczne będą musiały też wskazać sposób, w jaki sposób ich klienci będą mogli dokonać tych czynności.

Jak dostawcy będą informować o obniżkach cen

Rozporządzenie przewiduje także, że firmy energetyczne dostarczą informację dotyczącą 12-proc. obniżki sprzedawca energii: w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub na dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub telefonicznie.

Obowiązujące od wtorku przepisy zakładają ponadto, że jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej warunków uprawniających do upustu, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.

Niższy rachunek za prąd

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z PAP wskazała, że nowe przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza prooszczędnościowe działania odbiorców energii.

- Wartość rachunku dla gospodarstw domowych, które spełnią jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków, zostanie obniżona o 12 proc. wstecznie od początku 2023 r. Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie ok. 120 zł. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - tłumaczyła