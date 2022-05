"Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją". Podwyżki mogą sięgnąć 50 procent

Dostawcy węgla wypowiadają dotychczasowe umowy. Stąd nie wiemy, ile może kosztować prąd w przyszłym roku. To przekłada się na rosnące ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zdaniem Gawina w 2023 roku "taryfa za samą sprzedaż energii elektrycznej (bez kosztów dystrybucji) może wzrosnąć o 50 procent".

Prezes URE: obecnie mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją

- Zwykle o tej porze roku szacunki były już znane, ale musimy pamiętać, że obecnie na rynku węgla mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją - zaznaczył Gawin. - Spółki nie mają danych, ponieważ doszło do sytuacji, w której dostawcy węgla wypowiadają dotychczasowe umowy ciepłowniom i elektroenergetyce. Pierwsze zmiany umów miały miejsce jeszcze pod koniec ubiegłego roku i trwały w pierwszych miesiącach tego roku - podkreślił.

- Z tego, co słyszymy, zmiany obecnych oraz negocjacje nowych umów są cały czas prowadzone. Spółki mogą więc jeszcze nie wiedzieć, po jakiej cenie kupią węgiel potrzebny do produkcji energii w kolejnym roku - wyjaśnił.

Dopytywany, czy o skali podwyżek cen prądu zadecyduje więc cena węgla, która jest obecnie przedmiotem negocjacji, prezes URE przyznał, że prawdopodobnie tak. - URE gromadzi informacje między innymi na temat cen węgla, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku. Branża mówi, że to będą ceny nawet dwa razy wyższe niż obecnie. Jeśli np. dla ciepłowni indeks na TGE wzrośnie dwukrotnie (do 30 zł/GJ z obecnych około 16 zł/ GJ), to w elektroenergetyce wielkość podwyżki może być tożsama - zastrzegł Gawin.