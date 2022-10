Nowa propozycja rządu w sprawie prądu. Dwie ceny maksymalne

Od 1 grudnia do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich firm będzie wynosić 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), a dla gospodarstw domowych powyżej określonych wcześniej limitów zużycia zostanie ustalona na 699 zł/MWh - podano w założeniach do ustawy opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Cena maksymalna w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie 699 zł/MWh. W przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych ceny nie wyższe niż cena maksymalna obowiązywać będą w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Sejm pod koniec września uchwalił ustawę, przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym do pewnego pułapu zużycia cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ustawa zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Przepisy dotyczące maksymalnej ceny mają obowiązywać do końca 2023 roku.

"To jest decyzja polityczna"

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że - według jego ustaleń - rząd zdecydował się na wprowadzenie cen maksymalnych, które będą chronić małe i średnie firmy, samorządy i odbiorców wrażliwych. Dziennik wskazywał, że dla tych kategorii stawki nie powinny przekroczyć 860 zł za 1 MWh (według innego rozmówcy nawet niższe niż 800 zł).

Pytany o tę kwestię w rozmowie z wp.pl minister rozwoju i technologii Waldemar Buda nie chciał mówić o konkretnej stawce. - Dzisiaj podejmujemy decyzję - to, na czym jako ministrowi od gospodarki mi najbardziej zależy - w postaci taryfy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. To rewolucyjne rozwiązanie, byłem gorącym zwolennikiem nie rekompensat, czyli dopłacania do poszczególnych grup przedsiębiorców, tylko żeby wszystkie MŚP będą miały gwarantowaną cenę prądu na poziomie taryfowym, ustalonym przez URE. Zablokujemy cenę na pewnym poziomie - powiedział. Przekonywał, że przedsiębiorstwa będą mile zaskoczone.