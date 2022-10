Rząd szykuje nowy projekt w sprawie cen prądu. "Rewolucyjne rozwiązanie"

Gwarantowana cena prądu na poziomie taryfowym będzie taka sama dla samorządów, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zapowiedział, że decyzja co do wysokości zapadnie w najbliższych godzinach. Dodał, że jest to "decyzja polityczna".

"To jest decyzja polityczna"

We wtorkowej rozmowie z wp.pl Buda nie chciał mówić o konkretnej stawce. - Dzisiaj podejmujemy decyzję - to, na czym jako ministrowi od gospodarki mi najbardziej zależy - w postaci taryfy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To rewolucyjne rozwiązanie, byłem gorącym zwolennikiem nie rekompensat, czyli dopłacania do poszczególnych grup przedsiębiorców, tylko żeby wszystkie MŚP będą miały gwarantowaną cenę prądu na poziomie taryfowym, ustalonym przez URE. Zablokujemy cenę na pewnym poziomie - powiedział. Przekonywał, że przedsiębiorstwa będą mile zaskoczone.