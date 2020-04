Kolejne zmiany cen prądu na horyzoncie, rekompensat brak. Ministerstwo wyjaśnia, co z obietnicą rządu

Enea, Energa, PGE oraz Tauron złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki nowe wnioski taryfowe. Tymczasem nadal nie wprowadzono rekompensat za obowiązujące już wyższe ceny prądu. "Trwa analiza zgłoszonych uwag w ramach konsultacji i uzgodnień oraz oceniany jest wpływ obecnej sytuacji epidemicznej na proces procedowania tego projektu" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe Ministerstwa Klimatu.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że opłaty za energię elektryczną w marcu 2020 roku wzrosły o 13,2 procent rok do roku. Ma to związek z nowymi wyższymi taryfami na sprzedaż energii, które wprowadzili kontrolowani przez państwo sprzedawcy: Enea, Energa, PGE Obrót oraz Tauron.

"Przyczyn wzrostu cen jest kilka. Wpłynął na to przede wszystkim wzrost opłat emisji CO2 oraz wyższe ceny węgla. Dodatkowo energia wytwarzana w naszych elektrowniach jest relatywnie droga, bo mamy stare jednostki wytwórcze, a na rynku panuje niewielka konkurencja. W ostatnich latach doszło do koncentracji rynku, wiele firm się wycofało, a dominującą pozycję ma PGE" - wskazała w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes think tanku Forum Energii.