Truskawki mogą być droższe niż w ubiegłym roku

W tej chwili truskawki deserowe skupowane są w cenie 5-8 zł za kg, a na rynkach hurtowych rolnicy oferują te owoce w cenie 5-13 zł za kilogram - poinformował Smoleński. Zaznaczył, że tak duża rozbieżność spowodowana jest m.in. jakością, odmianą, a także zależy od rejonu uprawy. W zasadzie nie ma jeszcze skupu truskawek przemysłowych, czyli przeznaczonych do przetwórstwa. Tam trafiają truskawki z upraw polowych. Smoleński uważa, że w tym roku raczej ten skup nie będzie duży ze względu na to, że firmy przetwórcze muszą się liczyć z wysokimi kosztami przechowywania np. mrożonek. Trudno jest też prognozować, jakie ceny będą oferować zakłady przetwórcze.

W Polsce zmienia się rynek truskawek

Truskawki będą droższe z powodu wzrostu kosztów produkcji

Zdaniem eksperta w tym roku truskawki przeznaczone do konsumpcji mogą być nieco droższe niż w ubiegłym, bo znacznie wzrosły koszty produkcji. Zaznaczył, że według producentów zadowalającą dla nich ceną byłoby 10-15 zł/kg w detalu, bo to zapewniło by im opłacalność produkcji. Smoleński przypomniał, że w ubiegłym roku średnia cena truskawek ukształtowała się na poziomie 7,60 zł za kg, a w 2021 - było to 9,44 zł/kg. - Na truskawki jest popyt, to pierwsze świeże owoce w roku, konsumenci chętnie je kupują - mówił ekspert, zwracając jednocześnie uwagę, że truskawki w naszym kraju są relatywnie tanie.