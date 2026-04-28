Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu

Kolejka kierowców na stacji paliw
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
Tylko w okresie między 30 marca a 15 maja obniżenie akcyzy na paliwa będzie kosztowało budżet Polski około 1,1 miliarda złotych. Same dwa dodatkowe tygodnie obowiązywania tarczy to koszt rzędu 350 mln zł - wynika z najnowszego uzasadnienia do rozporządzenia.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy na paliwa do 15 maja. Pierwotnie termin stosowania rozporządzenia upływał 30 kwietnia.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało publikowane uzasadnienie do rozporządzenia. Pojawiła się w nim informacja o kosztach, jakie obniżka akcyzy generuje dla budżetu.

"Koszt dla budżetu wydłużenia okresu stosowania ww. obniżonych stawek podatku akcyzowego o dwa tygodnie, tj. do dnia 15 maja 2026 r., to ok. 350 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy. Łączny koszt stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na ww. paliwa silnikowe w okresie od 30 marca 2026 r. do 15 maja 2026 r. to ok. 1.100 mln zł" - podano w uzasadnieniu.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Koszty programu "Cena Paliwa Niżej"

Resort finansów przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej"), obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Koszt obniżki VAT szacowany był na ok. 900 mln zł miesięcznie.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: "Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
Poczobut

"Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
WYDANIE SPECJALNE

Poczobut
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
Wieczór pogoda
Rządowy scenariusz dla gospodarki. Nowe założenia
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Ze świata
Google
Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Tech
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka
Krzysztof Bosak
Bosak o Zondacrypto: ja bym tego nigdy nie zrobił
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
Ze świata
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
Ze świata
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
Ze świata
American Airlines - Phoenix
Fiasko rozmów United i American Airlines. Biały Dom sceptyczny
Ze świata
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
Ze świata
chiny
Meta musi zrezygnować. Chiny blokują ważną inwestycję
Tech

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica