Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy na paliwa do 15 maja. Pierwotnie termin stosowania rozporządzenia upływał 30 kwietnia.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało publikowane uzasadnienie do rozporządzenia. Pojawiła się w nim informacja o kosztach, jakie obniżka akcyzy generuje dla budżetu.

"Koszt dla budżetu wydłużenia okresu stosowania ww. obniżonych stawek podatku akcyzowego o dwa tygodnie, tj. do dnia 15 maja 2026 r., to ok. 350 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy. Łączny koszt stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na ww. paliwa silnikowe w okresie od 30 marca 2026 r. do 15 maja 2026 r. to ok. 1.100 mln zł" - podano w uzasadnieniu.

Koszty programu "Cena Paliwa Niżej"

Resort finansów przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej"), obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Koszt obniżki VAT szacowany był na ok. 900 mln zł miesięcznie.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: "Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta