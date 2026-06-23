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Z kraju

Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?

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Paliwa
Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorek, 23 czerwca, obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki benzyna będzie droższa, natomiast za olej napędowy zapłacimy mniej niż w poniedziałek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 23 czerwca, są zobowiązane do stosowania cen maksymalnych określonych na poziomie:

  • Pb95 - 5,98 zł za litr;
  • Pb98 - 6,69 zł za litr;
  • ON - 6,11 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według formuły obejmującej: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Rynki

Ceny paliw w Polsce

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw wyglądały następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty została wydłużona do końca czerwca. Równocześnie Ministerstwo Finansów zadecydowało o wstrzymaniu obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Ze świata

Rząd zapowiedział, że planuje stopniowo wygaszać program "CPN". Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ma on przestać funkcjonować w najbliższym czasie. - Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował.

Przyczyną stopniowego odchodzenia od programu jest coraz stabilniejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. USA i Iran podpisały porozumienie, które ma odblokować ruch w cieśninie Ormuz - szlaku morskim, przez który przed wojną przepływała nawet jedna piąta światowych zapasów surowca.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwsprzedaż paliwpaliwaStacje paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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