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Z kraju

Wtorek na stacjach paliw. Nowe obwieszczenie

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Orlen, paliwo, stacja
Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
We wtorek, 23 czerwca, będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii benzyna będzie droższa niż w poniedziałek, natomiast za olej napędowy zapłacimy mniej.

Z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 23 czerwca, są zobowiązane do stosowania cen maksymalnych określonych na poziomie:

  • Pb95 - 5,98 zł za litr;
  • Pb98 - 6,69 zł za litr;
  • ON - 6,11 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według formuły obejmującej: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Rynki

Zmiany na rynku paliw

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty została wydłużona do końca czerwca. Równocześnie Ministerstwo Finansów zadecydowało o wstrzymaniu obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rząd zapowiedział, że planuje stopniowo wygaszać program "CPN". Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ma on przestać funkcjonować w najbliższym czasie. - Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował.

Przyczyną stopniowego odchodzenia od programu jest coraz stabilniejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. USA i Iran podpisały porozumienie, które ma odblokować ruch w cieśninie Ormuz - szlaku morskim, przez który przed wojną przepływała nawet jedna piąta światowych zapasów surowca.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwPaliwoStacje paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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