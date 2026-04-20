Takie będą ceny paliw we wtorek

Paliwa, stacja benzynowa
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
W poniedziałek, 20 kwietnia, opublikowano nowe obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim jutro na stacjach benzyna i olej napędowy mają być tańsze niż dzień wcześniej.

Jak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 21 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,00 zł za litr;
  • Pb98 - 6,54 zł za litr;
  • ON - 6,92 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce

W poniedziałek 20 kwietnia litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ministerstwo Energii szacuje, że Polacy zaoszczędzili 3 mld zł dzięki wprowadzeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej". Resort zapewnił w ubiegłym tygodniu, że Polska ma odpowiednio duże zapasy paliw, w tym paliwa lotniczego.

- 3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków, wynikająca z wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej". To jest wpływ, który też hamuje inflację i gwarantuje, że ceny w innych sektorach też nie będą wyższe - powiedział Motyka w piątek podczas briefingu prasowego.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
