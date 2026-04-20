Takie będą ceny paliw we wtorek
Jak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 21 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:
- Pb95 - 6,00 zł za litr;
- Pb98 - 6,54 zł za litr;
- ON - 6,92 zł za litr.
Ceny paliw w Polsce
W poniedziałek 20 kwietnia litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.
Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Nowe przepisy
Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.
Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Ministerstwo Energii szacuje, że Polacy zaoszczędzili 3 mld zł dzięki wprowadzeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej". Resort zapewnił w ubiegłym tygodniu, że Polska ma odpowiednio duże zapasy paliw, w tym paliwa lotniczego.
- 3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków, wynikająca z wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej". To jest wpływ, który też hamuje inflację i gwarantuje, że ceny w innych sektorach też nie będą wyższe - powiedział Motyka w piątek podczas briefingu prasowego.
