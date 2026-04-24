Ceny paliw w weekend. Tyle mają kosztować

Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Od soboty, 25 kwietnia, będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii benzyna i olej napędowy mają być droższe niż dzień wcześniej.

Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 16 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,17 zł za litr;
  • Pb98 - 6,71 zł za litr;
  • ON - 7,01 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł (o 6 gr więcej niż w czwartek), benzyny 98 - 6,62 zł (o 6 gr więcej niż w czwartek), a oleju napędowego 6,79 zł (o 8 groszy więcej niż w czwartek).

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Co się składa na cenę paliwa?
Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

