Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do poniedziałku, między 18-20 kwietnia, są zobowiązane do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,03zł za litr;

Pb98 - 6,57zł za litr;

ON - 7,07 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły. Obejmują one średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany na rynku paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł, a oleju napędowego - 7,18 zł.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Tusk: nie zamierzamy rezygnować

W ubiegłą środę premier Donald Tusk zapowiedział utrzymanie maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych, pomimo chwilowego rozejmu na Bliskim Wschodzie.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

