Z kraju Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy Oprac. Natalia Kieszek |

Do Polski wróciła turystyka paliwowa z Niemiec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rabizo Anatolii/Shutterstock

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Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę 26 sierpnia zobowiązane będą do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,58 zł za litr;

Pb98 - 7,40 zł za litr;

ON - 7,54 zł za litr.

Program CPN w Polsce

W czwartek, 13 sierpnia, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

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Przywrócenie części pakietu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.