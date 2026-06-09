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Z kraju

Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie

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tankowanie benzyna stacja paliwo
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W środę 10 czerwca na stacjach obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii ceny benzyny i oleju napędowego będą wyższe niż we wtorek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w środę, 10 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 5,96 za litr;
  • Pb98 - 6,61 zł za litr;
  • ON - 6,46 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Ceny paliw na stacjach w Polsce

We wtorek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,93 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 6,45 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Co dalej z obniżką cen paliw? Minister komentuje
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Co dalej z obniżką cen paliw? Minister komentuje

Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiadał, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie, co ma wynikać z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

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Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwpaliwaStacje benzynowe
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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