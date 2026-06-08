Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy za tankowanie?

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: Radio ZET
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od soboty 6 czerwca do poniedziałku 8 czerwca obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy więcej niż w piątek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty (6 czerwca) do poniedziałku (8 czerwca), zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,00 za litr;
  • Pb98 - 6,63 zł za litr;
  • ON - 6,48 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>> Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen

Ceny paliw na stacjach w ostatnich dniach

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Co pokażą pylony w przyszłym tygodniu? Rynek polega na Bliskim Wschodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co pokażą pylony w przyszłym tygodniu? Rynek polega na Bliskim Wschodzie

Moto

Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"

Maja Piotrowska

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

OGLĄDAJ: Koszt programu SAFE. Domański: opłaca się bardziej, niż wcześniej
0806_rp_domanski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
17 min
pc
"To walka Dawida z Goliatem". Jak koncerny żerują na naszej trosce o planetę?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Stacje paliwCeny paliwsprzedaż paliwPaliwo
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
"Premier jest nią wręcz zachwycony"
TVN24
Bóbr nad Wisłą
Ubywa ludzi, przybywa bobrów. "To absolutny ewenement"
Klemens Leczkowski
Iran wystrzelił w kierunki Izraela serię pocisków
Pierwszy taki atak od zawieszenia broni. "Obserwujcie niebo"
TVN24
Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Poważny wypadek w trakcie pielgrzymki. Ksiądz trafił do szpitala
TVN24
Pół litra wody na klienta - taki obowiązek dla restauracji wcale nie jest przesądzony
Pół litra wody na klienta. Co na razie wiemy
Gabriela Sieczkowska
Tomczyk
Tomczyk pokazał dokument. "Głęboka hipokryzja" Błaszczaka
TVN24
Nowy Jork, Penn Station, nożownik
Nożownik na dworcu. Są ranni
TVN24
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Gracze walczą z "zabijaniem" tytułów. "To był prawdziwy cios"
ChatGPT smartfon
Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Amerykańskie czołgi szykują się do przekroczenia Wisły, ćwiczenia Dragon24
Stała baza wojsk USA w Polsce? "Mamy całkowite poparcie"
TVN24
Przemysław Czarnek w Nowym Targu
Burza po słowach wiceministra. "Nie powinien być w polskim rządzie"
TVN24
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
METEO
Krzysztof Zanussi
Wypadek na planie filmowym w Toruniu. Krzysztof Zanussi trafił do szpitala
TVN24
ropa naftowa
Czwarte podniesienie limitu w ciągu czterech miesięcy. Ale to nie wystarcza
Ze świata
Wypadek na DK 74
Karetka chciała go wyprzedzić, skręcił w lewo. Cztery osoby ranne
TVN24
Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
WARSZAWA
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
WARSZAWA
Burze
W burzach będzie obficie padać. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Legenda prawiła komplementy, Chwalińska nie wytrzymała. "Andre, przestań!"
EUROSPORT
19-latek skosił latarnię w Okunince
Pijany 19-latek uciekał przed policją, rozbił auto na latarni
TVN24
33 min
pc
W tej chorobie dorosłość oznacza gorsze leczenie
TVN24
Deszcz, ulewa
Ciągłe opady i burze z ulewami. Taki będzie nadchodzący tydzień
METEO
imageTitle
Chwalińska rozbawiła kolejną ikonę tenisa. "Żartujesz sobie ze mnie?"
EUROSPORT
imageTitle
Irańscy piłkarze niemile widziani. Pobyt w USA tylko w dniu meczu
EUROSPORT
Protest Ludowej Partii Karaluchów w Delhi
Setki Hindusów na wiecu Partii Karaluchów. "Czas zamienić ten żart w rewolucję"
TVN24
imageTitle
Sensacja w Sztokholmie. Duplantis pokonany
EUROSPORT
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
WARSZAWA
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
WARSZAWA
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica