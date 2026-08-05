Z kraju Ceny paliw niepokoją rząd. Tusk i Domański rozważają ulgę dla kierowców Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk: będę dziś rozmawiał z ministrem Domańskim w sprawie możliwości częściowego przywrócenia CPN-u Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Premier Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej był pytany o sytuację na rynku paliw, możliwą interwencję rządu oraz ewentualny powrót do rozwiązania podobnego do programu CPN.

- Mam dzisiaj spotkanie temu poświęcone, przede wszystkim z ministrem finansów - poinformował premier.

Jak zaznaczył, wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga stałego monitorowania, analizowania i przewidywania dalszego rozwoju sytuacji.

- Potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin - zadeklarował. Tusk odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że cieśnina Ormuz ma zostać odblokowana najpóźniej do czwartku.

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Tusk: rozważamy częściowe zastosowanie CPN-u

Premier zapowiedział jednocześnie rozmowę z ministrem finansów na temat możliwości wprowadzenia rozwiązania, które mogłoby zmniejszyć obciążenia polskich kierowców.

- Dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania - może nie w pełni CPN - rozwiązania, które przynajmniej trochę ulżyłoby polskim kierowcom. Szczególnie w czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem - powiedział Donald Tusk.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie dzisiaj, 5 sierpnia, gościem programu "Fakty po Faktach".

Rząd jest gotowy na każdą sytuację na rynku paliw

- Na tle wszystkich naszych partnerów nie jest źle, ale z punktu widzenia polskich kierowców jest fatalnie, bo te ceny są dramatyczne - ocenił premier.

Dodał, że rząd każdego dnia będzie gotowy do ewentualnej reakcji, jeśli sytuacja ponownie się pogorszy. Zastrzegł jednak, że przed podjęciem decyzji chce poczekać na rozwój wydarzeń w ciągu najbliższych 48 godzin.

Program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) obowiązywał od końca marca 2026 roku i został wygaszony z dniem 1 lipca. Tego dnia przestały obowiązywać obniżona stawka VAT (z 8 proc. z powrotem do 23 proc.) oraz mechanizm urzędowych cen maksymalnych na stacjach.