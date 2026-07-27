Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: zaproponujemy wprowadzenie regulowanych cen paliw

|
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Donald Tusk o powrocie CPN-u: zaproponujemy obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje, zaproponujemy wprowadzenie regulowanych cen paliw przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji - ogłosił w poniedziałek Donald Tusk. Dodał, że decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych jest niezrozumiała.

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji w Głuchołazach odniósł się do aktualnej sytuacji na rynku paliw, komentując skierowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku paliwowym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

- Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, no bo szkoda tych czterech miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw - mówił szef rządu.

Podkreślił, że obecnie ceny paliw na światowych rynkach ponownie nieco spadły, choć na stacjach jeszcze tego nie widać. Zaznaczył jednak, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo niestabilna.

- W takich kryzysach, kiedy paliwo drożeje na świecie, siłą rzeczy koncerny paliwowe zarabiają więcej. Tak zawsze się dzieje. Myśmy zaproponowali, nie pierwszy raz, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiemy, dlaczego prezydent to zablokował. To nie jest weto, ale de facto skutki są takie, jak przy wecie - mówił Tusk.

Premier: w sierpniu możliwy powrót CPN-u

Szef rządu zapowiedział również, że jeśli sytuacja na światowych rynkach paliw się nie ustabilizuje i ceny ponownie wzrosną, rząd rozważy przywrócenie regulowanych cen paliw.

- Zaproponujemy rozwiązanie, by przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, kiedy zaczną się powroty z wakacji, ulżyć kierowcom wprowadzając regulowane ceny paliw - zapowiedział premier.

Podkreślił, że szczegóły tego rozwiązania będą jeszcze przedmiotem rozmów z ministrem finansów.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_1685962429_1
Test bez norm, diagnoza bez sensu. Lekarz ostrzega: te popularne badania to marketing
Agata Daniluk
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwPaliwoDonald TuskStacje paliwBenzyna
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
"To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta
Z kraju
pap_20251102_24V
Shein liczy straty. Po USA problemem może być Europa
Ze świata
Żabka
Żabka na czerwono. Tąpnięcie po rezygnacji inwestora
Z kraju
Sam Altman
OpenAI z planami rozwoju. Możliwe miliony od Nvidii
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Zablokowano cztery miliony. Nowe informacje o Zondacrypto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Odprężenie na Bliskim Wschodzie zmniejsza szanse na powrót programu CPN
Moto
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny mocno w dół. Rynek reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
Dla seniora
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany
Z kraju
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
Turystyka
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
Ze świata
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
Dla firm
Czekolada
Tańsze kakao, droga czekolada. Czemu ceny słodyczy wciąż są wysokie?
Handel
normandia francja kosciol shutterstock_2700172839
Plaże, które przeszły do historii. Jest decyzja UNESCO
Turystyka
shutterstock_2413953977
OpenAI straciło kontrolę nad agentem AI. Są nowe ustalenia
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Oto ile lat pracy czeka przeciętnego Polaka
Dla pracownika
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI
Tech
tesla norwegia - WonderKimber shutterstock_2642738475
Niemal każde nowe auto to elektryk. Jak to się stało?
Łukasz Figielski
Karol Nawrocki Nato
"Szokująca decyzja" prezydenta. Premier komentuje
Z kraju
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Były bilioner". Trudny tydzień Elona Muska
Tech
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Spór o cyfrowe miliardy. Trump ostrzega inne państwa
Tech
Donald Trump
"Dla Waszyngtonu byłby to potężny cios"
Maja Piotrowska
Donald Trump w Białym Domu
Trump ostrzega UE. "Zapłaci bardzo wysoką cenę"
Ze świata
Żabka
Nagły zwrot w sprawie Żabki. Właściciel 7-Eleven tłumaczy decyzję
Handel
chiny elektronika cyberbezpieczenstwo shutterstock_2171952485
Chińscy producenci pamięci rzucają wyzwanie Samsungowi i Micronowi
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Ogromna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Ponad 308 milionów złotych
Pieniądze
Plaża w Alicante, Hiszpania
Za raj wakacyjny trzeba słono zapłacić. Ceny w górę
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica