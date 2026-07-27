Tusk: zaproponujemy wprowadzenie regulowanych cen paliw

Donald Tusk o powrocie CPN-u: zaproponujemy obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji w Głuchołazach odniósł się do aktualnej sytuacji na rynku paliw, komentując skierowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku paliwowym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

- Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, no bo szkoda tych czterech miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw - mówił szef rządu.

Mieliśmy CPN (Ceny Paliw Niżej), a @NawrockiKn zafundował nam CKN (Ceny Karola Nawrockiego). — Donald Tusk (@donaldtusk) July 27, 2026 Rozwiń

Podkreślił, że obecnie ceny paliw na światowych rynkach ponownie nieco spadły, choć na stacjach jeszcze tego nie widać. Zaznaczył jednak, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo niestabilna.

- W takich kryzysach, kiedy paliwo drożeje na świecie, siłą rzeczy koncerny paliwowe zarabiają więcej. Tak zawsze się dzieje. Myśmy zaproponowali, nie pierwszy raz, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiemy, dlaczego prezydent to zablokował. To nie jest weto, ale de facto skutki są takie, jak przy wecie - mówił Tusk.

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Premier: w sierpniu możliwy powrót CPN-u

Szef rządu zapowiedział również, że jeśli sytuacja na światowych rynkach paliw się nie ustabilizuje i ceny ponownie wzrosną, rząd rozważy przywrócenie regulowanych cen paliw.

- Zaproponujemy rozwiązanie, by przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, kiedy zaczną się powroty z wakacji, ulżyć kierowcom wprowadzając regulowane ceny paliw - zapowiedział premier.

Podkreślił, że szczegóły tego rozwiązania będą jeszcze przedmiotem rozmów z ministrem finansów.