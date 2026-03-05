Logo TVN24
Biznes
Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"

cena diesla na stacji w Nowym Targu
Ceny na stacjach paliw na Podhalu. "Są szokujące"
Źródło: TVN24
8,10 złotego za litr - tyle płacił za olej napędowy reporter TVN24 Maciej Stasiński w Nowym Targu. Po chwili okazało się, że cena paliwa na stacji spadła, choć wciąż była wysoka. - Ceny są szokujące - podkreślił Stasiński.

Napięcie na Bliskim Wschodzie coraz bardziej wpływa na ceny surowców, w tym ropy naftowej, co już przekłada się na ceny na stacjach paliw w Polsce.

Ceny paliw na Podhalu

Na Podhalu ceny diesla poszybowały. Stasiński pokazał paragon dokumentującego zakup paliwa na jednej z tamtejszych stacji. Reporter zatankował 10,16 litra oleju napędowego, za co zapłacił 82,30 zł. Cena za litr diesla - 8,10 zł.

- Siła telewizji jest taka, że gdy spoglądam teraz na ten pylon (...), jeszcze dosłownie trzy, cztery minuty temu te ceny były zupełnie inne, a teraz, uwaga, ceny spadły. Już nie 8,10, a 7,89 [złotego za litr - red.] - mówił reporter TVN24.

Przy czym powiedział parę słów o "kuchni reporterskiej". Wyjaśnił, że wcześniej pytał na miejscu, czy może sfilmować i rozmawiał z szefem stacji, czy może pokazać pylon z cenami paliw. - Magia telewizji jest niezwykła, cena nagle spadła - podkreślił.

Choć paliwa potaniały, to według Stasińskiego mimo wszystko "ceny są szokujące". - Takie są niestety realia, jeżeli chodzi o Podhale - stwierdził.

Cena diesla na stacji w Nowym Targu
Cena diesla na stacji w Nowym Targu
Źródło: TVN24

"Ceny są wysokie"

Jak dodał, "ceny są wysokie" na całym Podhalu. - To są ceny rzędu 7,50 złotego za najlepsze paliwa - przekazał. Dodał, że pozostałe "już utrzymują się w granicach siedmiu złotych".

Reporter podał, że ceny hurtowe diesla w tym rejonie "również bardzo mocno rosną". - Już przekroczyły barierę 7,10 złotego. A tendencje są zdecydowanie zwyżkowe, więc możliwe, że ceny paliw w najbliższym czasie - przynajmniej na Podhalu - będą sięgać 7,70 złotego. Takie są prawdopodobne scenariusze, jeżeli chodzi o ceny oleju napędowego. Nieco niższe są ceny benzyny bezołowiowej - zaznaczył.

Według danych portalu e-petrol.pl średnie ceny detaliczne paliw w Polsce wynosiły w środę 4 marca (aktualizowane dane do godz. 14):

  • Pb98 - 6,74 zł/l;
  • Pb95 - 5,99 zł/l,
  • ON - 6,40 zł/l;
  • LPG - 2,85 zł/l.
Średnie ceny paliw w Polsce (4 marca)
Średnie ceny paliw w Polsce (4 marca)
Źródło: e-petrol.pl
Włochy wyślą pomoc do Zatoki Perskiej
Włochy wyślą pomoc do Zatoki Perskiej

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

