Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"

Napięcie na Bliskim Wschodzie coraz bardziej wpływa na ceny surowców, w tym ropy naftowej, co już przekłada się na ceny na stacjach paliw w Polsce.

Ceny paliw na Podhalu

Na Podhalu ceny diesla poszybowały. Stasiński pokazał paragon dokumentującego zakup paliwa na jednej z tamtejszych stacji. Reporter zatankował 10,16 litra oleju napędowego, za co zapłacił 82,30 zł. Cena za litr diesla - 8,10 zł.

- Siła telewizji jest taka, że gdy spoglądam teraz na ten pylon (...), jeszcze dosłownie trzy, cztery minuty temu te ceny były zupełnie inne, a teraz, uwaga, ceny spadły. Już nie 8,10, a 7,89 [złotego za litr - red.] - mówił reporter TVN24.

Przy czym powiedział parę słów o "kuchni reporterskiej". Wyjaśnił, że wcześniej pytał na miejscu, czy może sfilmować i rozmawiał z szefem stacji, czy może pokazać pylon z cenami paliw. - Magia telewizji jest niezwykła, cena nagle spadła - podkreślił.

Choć paliwa potaniały, to według Stasińskiego mimo wszystko "ceny są szokujące". - Takie są niestety realia, jeżeli chodzi o Podhale - stwierdził.

Cena diesla na stacji w Nowym Targu Źródło: TVN24

"Ceny są wysokie"

Jak dodał, "ceny są wysokie" na całym Podhalu. - To są ceny rzędu 7,50 złotego za najlepsze paliwa - przekazał. Dodał, że pozostałe "już utrzymują się w granicach siedmiu złotych".

Reporter podał, że ceny hurtowe diesla w tym rejonie "również bardzo mocno rosną". - Już przekroczyły barierę 7,10 złotego. A tendencje są zdecydowanie zwyżkowe, więc możliwe, że ceny paliw w najbliższym czasie - przynajmniej na Podhalu - będą sięgać 7,70 złotego. Takie są prawdopodobne scenariusze, jeżeli chodzi o ceny oleju napędowego. Nieco niższe są ceny benzyny bezołowiowej - zaznaczył.

Według danych portalu e-petrol.pl średnie ceny detaliczne paliw w Polsce wynosiły w środę 4 marca (aktualizowane dane do godz. 14):

Pb98 - 6,74 zł/l;

Pb95 - 5,99 zł/l,

ON - 6,40 zł/l;

LPG - 2,85 zł/l.

Średnie ceny paliw w Polsce (4 marca) Źródło: e-petrol.pl

