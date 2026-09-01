Z kraju To dopiero początek podwyżek cen paliw. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Oprac. Alicja Skiba |

Od 1 września ceny paliw w górę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Dzisiejszy wzrost cen paliw jest przede wszystkim efektem zakończenia programu CPN i powrotu do wyższej stawki VAT. To jednak nie oznacza, że kolejne ruchy cen będą wynikały wyłącznie z polityki podatkowej - skomentował dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu e-petrol.pl.

Ostatni dzień CPN

Podobnego zdania jest Rafał Zywert, dyrektor Działu Prognoz i Analiz biura Reflex. - Największy gracz rynkowy, czyli Orlen, stosuje do kalkulacji cen ten sam mechanizm, co wcześniej, tylko z wyższą stawką VAT. Benzyna na większości stacji w kraju kosztuje obecnie między 7,30 zł/l a 7,65 zł/l, a olej napędowy od 8,09 do 8,40. Podwyżka wyniosła od 65 gr do ponad 1 zł, oczywiście są różnice między stacjami - powiedział Zywert.

Zaznaczył, że są pojedyncze stacje, gdzie cena diesla wynosi 7,99 zł/l.

Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzonego na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez Ministra Energii. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej była zagrożona karą do 1 mln zł.

Od soboty do poniedziałku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, cena maksymalna benzyny 95 wynosiła 6,64 zł/l, benzyny 98 - 7,46 zł/l, a oleju napędowego 7,31 zł/l.

Prognozy wzrostu cen paliw

O ile pierwsze podwyżki wynikały tylko z powrotu wyższej stawki VAT, to w kolejnych dniach wpływ będzie mieć także sytuacja międzynarodowa. - Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku ropy naftowej i diesla - ze względu na kolejną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie - to niestety do końca tygodnia średnia cena diesla w kraju może wzrosnąć o kolejne 20 groszy do 8,50 zł/l. Natomiast średnia cena benzyny może się ukształtować na poziomie właśnie 7,60-7,70 zł/l - powiedział Zywert.

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- W najbliższych dniach kluczowa będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na notowania ropy oraz kursy walut. Jeśli napięcia będą się utrzymywać, możemy spodziewać się dalszej presji na wzrost cen benzyny i oleju napędowego - i to już wynikającej z uwarunkowań globalnych - powiedział dr Bogucki.

Jak dodał Rafał Zywert, w poniedziałek na stacjach paliw w kraju sprzedaż była bardzo wysoka, ponieważ kierowcy chcieli skorzystać z cen objętych programem CPN. - Na niektórych stacjach zabrakło paliwa, więc dzisiaj wszyscy właściciele stacji kupują paliwa w hurcie, żeby zarówno uzupełnić zapasy, jak i zdążyć przed podwyżkami cen paliw w hurcie, które do końca tygodnia mogą sięgnąć w przypadku diesla 30-40 gr/l netto, a w przypadku benzyny 20-25 gr/l netto - dodał analityk biura Reflex.