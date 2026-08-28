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Kierowców czeka szok cenowy? Pesymistyczne prognozy na początek września

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temat paliwa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: jhxfilm/Shutterstock
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Jeśli rząd nie przedłuży pakietu Ceny Paliwa Niżej po 31 sierpnia, kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen na stacjach nawet o 70-90 groszy - prognozują analitycy e-petrol.pl oraz Reflexu.

"Na razie nie ma sygnałów o planowanym przedłużeniu pakietu CPN. To oznacza, że od września paliwa na stacjach mocno podrożeją, bo w hurtowych cennikach rafinerii widzimy poziomy zbliżone do tych z połowy sierpnia, kiedy rządowe obniżki wchodziły w życie" - uważają analitycy e-petrol.pl.

Prognoza cen e-petrol.pl

Analitycy przewidują, że w dniach 1-6 września ceny na stacjach będą wahały się od 7,38 do 7,51 zł za litr popularnej "95" oraz od 8,19 do 8,33 zł za litr oleju napędowego. Droższa będzie benzyna Pb98 - od 8,36 zł do 8,49 zł za litr. Natomiast autogaz - jak wyliczyli - powinien kosztować od 2,89 do 2,97 zł.

Zwrócili uwagę, że w ostatnim tygodniu wakacji koszty tankowania zauważalnie wzrosły. "Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 groszy i jej średnia ogólnopolska cena w cotygodniowym badaniu e-petrol.pl wyniosła 6,57 zł za l" - przekazali analitycy. Dla diesla odnotowali 15-groszową podwyżkę, a litr oleju napędowego na koniec wakacji kosztuje 7,51 zł. Cały czas tanieje za to autogaz, którego średnia cena po spadku o 5 groszy wyniosła 2,91 zł za l.

Prognoza cen Reflexu

Z kolei według prognozy Reflex, średnia cena benzyny Pb95 w tygodniu 31 sierpnia-4 września wyniesie 7,35 zł za l, czyli o 83 gr za l więcej niż obecnie. Pb98 ma kosztować średnio 8,19 zł za l (+84 gr za l), a olej napędowy 8,09 zł za l (+67 gr za l). Cena autogazu, który nie jest objęty pakietem CPN, ma natomiast spaść o 1 gr za l, do 2,96 zł za l.

Wyhamowanie tempa wzrostu cen ropy

Jak wskazuje Reflex, koniec sierpnia na rynku ropy naftowej przynosi wyhamowanie tempa wzrostu cen i redukcję premii za ryzyko geopolityczne. W okresie 20-27 sierpnia benzyna na rynku ARA zdrożała o 21,25 dolara za tonę, do 1243,50 dolara, podczas gdy diesel potaniał o 130 dolarów za tonę, do 1248 dolarów.

Cena ropy Brent na giełdzie ICE spadła w tym okresie o 4,69 dolara za baryłkę, do 89,7 dolara. W piątek, 28 sierpnia, notowania listopadowej serii kontraktów na Brent utrzymywały się w rejonie 88 dolarów za baryłkę.

Według Reflex, rynek, w ślad za wypowiedziami przedstawicieli władz USA, nie oczekuje w najbliższym czasie powrotu do działań militarnych na Bliskim Wschodzie. USA mają koncentrować się na dalszej presji gospodarczej, m.in. poprzez utrzymywanie blokady portów i egzekwowanie sankcji.

Jednocześnie rzeczywisty wolumen ropy naftowej i produktów naftowych transportowany przez cieśninę Ormuz może być znacznie większy, niż wynikałoby to z danych opartych na widocznych tankowcach. Reflex zwraca uwagę na wyraźny wzrost liczby statków przepływających przez cieśninę z wyłączonymi lokalizatorami.

Rekordowo niskie zapasy ropy w USA

Biuro wskazuje również na sytuację zapasów ropy w USA. W ujęciu tygodniowym całkowite zapasy spadły o 3,6 mln baryłek, do 718,6 mln baryłek. Rezerwy komercyjne wzrosły o 0,1 mln baryłek, do 428,9 mln baryłek, natomiast strategiczne zmniejszyły się o 3,7 mln baryłek, do 289,7 mln baryłek.

Amerykańskie strategiczne rezerwy ropy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie zmniejszyły się o 125,7 mln baryłek, czyli o 30 proc., i są najniższe od listopada 1982 r. Całkowity poziom zapasów ropy w USA jest natomiast o niespełna 13 proc. niższy niż przed rokiem.

Rozmowy między Iranem a USA nadal nie przynoszą rozstrzygnięcia w kwestii pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. Według Reflex, obserwowane w ostatnich dniach obniżenie premii za ryzyko geopolityczne nie oznacza trwałego powrotu do niższych cen ropy i paliw gotowych.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej

Od 17 sierpnia ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej; zakłada on obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Podatek na benzyny i olej napędowy obniżono z 23 proc. do 8 proc. Rozporządzenie w tej sprawie weszła w życie 13 sierpnia i obowiązuje do 31 sierpnia.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a oleju napędowego 7,36 zł. Ceny na weekend oraz poniedziałek w przypadku benzyn są wyższe - litr Pb95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a benzyny 98 - 7,46 zł. Diesel będzie tańszy i ma kosztować 7,31 zł.

Źródło: PAP
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Tagi:
stacja paliwPaliwoStacje benzynoweBenzynaCeny paliwcpn
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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