Ceny paliw. Oto dzisiejsze stawki

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

Pb95 - 6,90 za litr;

Pb98 - 7,77 zł za litr;

ON - 7,82 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw

W miniony weekend ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Oto maksymalne ceny paliw w czwartek:

Pb95 - 6,83 za litr;

Pb98 - 7,71 zł za litr;

ON - 7,74 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco:

Pb95 - 6,16 zł za litr;

Pb98 - 6,76 zł za litr;

ON - 7,60 zł za litr.

Zmiany na rynku paliw

Obniżki są związane z przywróceniem programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej". W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

>>> Ceny w górę. Gwałtowna reakcja rynku

Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego m.in. obniżki podatków pośrednich na paliwa.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.