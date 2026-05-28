Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny paliw w piątek. Nowe obwieszczenie

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: Radio ZET
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ministerstwo Energii wydało nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, jakie będą obowiązywać w piątek, 29 maja. Według wytycznych resortu benzyna i olej napędowy będą tańsze niż w czwartek.

Podmioty sprzedające w piątek paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,16 za litr;
  • Pb98 - 6,73 zł za litr;
  • ON - 6,37 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>>> Ropa mocno w górę po atakach w Zatoce Perskiej

Ceny na stacjach benzynowych

W czwartek cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programu "Ceny Paliwa Niżej", czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 31 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
TVN24
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwMiłosz Motykapaliwa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
kroplowka shutterstock_2289663457
Te objawy łatwo zrzucić na zmęczenie. Mogą być sygnałem nowotworu krwi
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w ciężkim stanie
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
Ze świata
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Złodziei nagrała kamera zamieszczona w schronisku
"Czas na darmową sławę". Schronisko opublikowało nagranie złodziei
TVN24
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
MAZOWSZE
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Królowa Norwegii Sonja
Królowa Norwegii w szpitalu
TVN24
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica