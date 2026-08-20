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Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy na stacjach

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TANKOWANIE STACJA PALIWO
Paweł Majtkowski: nie stać nas na wprowadzanie kolejnych edycji programu CPN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od piątku, 21 sierpnia, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki zapłacimy więcej na stacjach niż w czwartek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 21 sierpnia, zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,52 zł za litr (o 3 grosze więcej niż w czwartek);
  • Pb98 - 7,33 zł za litr (o 3 grosze więcej);
  • ON - 7,56 zł za litr (o 4 grosze więcej).

Ceny paliw w Polsce

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł (o 3 grosze więcej niż w środę), benzyny 98 - 7,30 zł (więcej o 4 grosze), a oleju napędowego - 7,52 zł (więcej o 5 groszy).

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W czwartek, 13 sierpnia, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżenie z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Przywrócenie części pakietu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w ubiegły czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na weekend i następny poniedziałek.

Zasady poprzedniego programu CPN

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od 29 marca do 30 czerwca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliw
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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