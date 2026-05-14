Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?

Wiktor Knowski
Jan Sowa
Zespół autorów
Oprac. Wiktor Knowski | Oprac. Jan Sowa
Paliwa
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W piątek, 15 maja, obowiązują zaktualizowane maksymalne ceny paliw. Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki ceny benzyny pozostają bez zmian, a olej napędowy będzie tańszy niż dzień wcześniej.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w piątek, 15 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,39 zł za litr;
  • Pb98 - 6,98 zł za litr;
  • ON - 6,85 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są zgodnie z przyjętą formułą, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W czwartek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek.

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.



>> Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wkrótce kolejna decyzja

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

