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Z kraju

Ceny paliw w niedzielę. Ile zapłacimy za tankowanie?

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Niedobory paliwa w Sewastopolu na Krymie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od soboty 6 czerwca do poniedziałku 8 czerwca będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy więcej niż w piątek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty (6 czerwca) do poniedziałku (8 czerwca), zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,00 za litr;
  • Pb98 - 6,63 zł za litr;
  • ON - 6,48 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Ceny paliw na stacjach w Polsce

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

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Maciej Michałek

Program "CPN" przedłużony

Rząd w zeszły czwartek zdecydował o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca br. - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

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Łukasz Figielski

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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