Z kraju Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Tak drogo w tym roku jeszcze nie było Oprac. Paulina Karpińska |

Tusk o podatku od zysków nadzwyczajnych dla koncernów naftowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według aktualnego cennika hurtowego Orlenu benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje we wtorek 6 395 zł za metr sześcienny, co oznacza wzrost o 272 zł względem soboty (12 września). Wówczas metr sześcienny tego paliwa kosztował 6 123 zł. To najwyższa tegoroczna stawka, która systematycznie rośnie od eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. 27 lutego, dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran, metr sześcienny tego paliwa kosztował w Orlenie 4 473 zł.

Z kolei cena oleju napędowego wzrosła w ostatnim czasie o 110 zł, do 7 388 zł za metr sześcienny. W sobotę stawka wynosiła 7 278 zł za metr sześcienny. Poziom 7 tys. zł za metr sześcienny został przekroczony na początku września i od tego czasu ceny nadal rosną. Jeszcze 4 września stawka wynosiła 7 072 zł za metr sześcienny. 27 lutego, dzień przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, metr sześcienny oleju napędowego kosztował 4 777 zł.

Hurtowe ceny paliw w Orlenie z 15 września 2026 Źródło zdjęcia: Orlen

Reuters: Orlen pilnie szuka alternatywy dla dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej

We wtorek Reuters podał, że Orlen pilnie poszukuje dostaw ropy naftowej z Morza Północnego i innych kierunków, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej. Kraj ten zmaga się obecnie z falą ataków jemeńskich rebeliantów Huti, wspieranych przez Iran. W ich wyniku w ubiegły czwartek unieruchomiony został m.in. saudyjski rurociąg Wschód-Zachód.

Z danych żeglugowych przeanalizowanych przez Reutersa wynika, że co najmniej cztery transporty tankowcami z ropą z terminala w Sidi Kerir w Egipcie do Gdańska, planowane na wrzesień, nie doszły do skutku.

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Według źródeł Reutersa, Orlen miał kupić kilka ładunków ropy naftowej w ramach przetargów spotowych przeprowadzonych w piątek i poniedziałek. Według dwóch traderów spółka zakontraktowała gatunki z Morza Północnego, w tym Grane, Johan Sverdrup i Johan Castberg.

Orlen ogłosił również przetargi na ropę z bardziej odległych kierunków, w tym amerykańską WTI Midland oraz kazachską CPC Blend.

Saudyjski gigant naftowy Saudi Aramco został w 2022 roku największym dostawcą Orlenu, pomagając polskiej spółce uniezależnić się od rosyjskiej ropy, ale jednocześnie uzależniając ją od saudyjskiego producenta. W ostatnich latach dostarczył Orlenowi około 40 proc. surowca przerabianego przez koncern.

Komentarz Orlenu

Orlen odmówił Reutersowi komentarza na temat konkretnych transakcji handlowych, podkreślając jednak, że aktywnie zarządza portfelem dostaw, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie swoich aktywów rafineryjnych.

- Dostosowywanie i optymalizacja wolumenów zakupów to standardowy, ciągły element działalności Grupy Orlen, wynikający zarówno z bieżących potrzeb produkcyjnych, jak i zmieniających się warunków rynkowych - przekazał rzecznik spółki.

Jak dodał, obecnie dostawy surowca do rafinerii Orlenu przebiegają bez zakłóceń.