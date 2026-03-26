Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera

|
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Premier Donald Tusk o cenach paliw
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk zapowiedział projekty, które mają obniżyć ceny paliw na stacjach. Plany rządu mają na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz związaną z nim blokadą cieśniny Ormuz.

Tusk wyjaśnił, że rząd podejmie jeszcze w czwartek pakiet decyzji, aby ceny paliw były najniższe z możliwych. Według premiera jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi powinniśmy zobaczyć obniżki na stacjach o ok. 1,20 zł na litrze.

Premier o planach rządu

Szef rządu zapowiedział pakiet "CPN - ceny paliw niżej":

  • obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,
  • obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy,
  • maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii,
  • niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.

Premier wyjaśnił też, że w czwartek o godz. 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów i właśnie wtedy zostaną podjęte decyzje mające wpłynąć na obniżenie cen paliw.

Tusk powiedział też, że jeszcze w piątek parlament ma przyjąć rozwiązania ustawowe dotyczące obniżek cen paliw, tak by jeszcze tego samego dnia trafiły one do prezydenta.

Łukasz Figielski

Tusk o cenach paliw

- Przygotowaliśmy scenariusz, aby we współpracy z marszałkiem Sejmu i z marszałek Senatu te konieczne zmiany na poziomie ustawowym uchwalono przez parlament jeszcze jutro. Mówię o całym cyklu legislacyjnym - tak aby także jeszcze jutro trafiły na biurko prezydenta. Jeśli wszystkie te organy: Sejm, Senat i prezydent, zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone. Około 1,2 złotego na litrze każdego z paliw - tłumaczył premier.

Szef rządu na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ludzie na całym świecie cierpią przez konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. - Te konsekwencje w Polsce to przede wszystkim ceny paliw, które wszyscy widzimy na stacjach benzynowych. Wszyscy rozumieją, że jest to skutek bezpośrednich działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu i wiążącego się z tym globalnego kryzysu cen paliw - powiedział Tusk.

- Polski rząd dzisiaj o godzinie 18 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu - tam w Iranie i na Bliskim Wschodzie - mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, (...) aby ceny paliw były najniższe z możliwych - podkreślił premier.

Premier o podatku od nadmiarowych zysków

Tusk poinformował, że przygotowywane są także kolejne rozwiązania, takie jak podatek od nadmiarowych zysków tzw. windfall tax dla koncernów naftowych, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej.

- Sytuacja jest tak paradoksalna, że im wyższe ceny na rynkach światowych, tym więcej ludzie płacą na stacjach benzynowych. Ale ci, którzy działają w tym biznesie, mają większe zyski. Więc w takich sytuacjach także będziemy reagowali, wprowadzając podatek od nadmiarowych zysków koncernów - powiedział premier.

Ceny paliw. Minister o planach

W ostatnich dniach trwała dyskusja wokół możliwości obniżenia podatku VAT na paliwa. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w czwartek w radiowej Trójce przyznał, że taki ruch jest "prawdopodobny", choć jeszcze wtedy decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Szef resortu dodał również, że rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, jednak obecnie nie prowadzi nad tym prac.

Od 12 marca Orlen wprowadził promocję na benzynę i olej napędowy oraz obniżył z 25 groszy "niemal do zera" marżę na diesla, co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie spowodowanego przez działania zbrojne w Zatoce Perskiej i zablokowanie cieśniny Ormuz.

OGLĄDAJ: Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
Tusk

Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
WYDANIE SPECJALNE

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskCeny paliw
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica