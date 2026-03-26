Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera

Premier Donald Tusk o cenach paliw

Tusk wyjaśnił, że rząd podejmie jeszcze w czwartek pakiet decyzji, aby ceny paliw były najniższe z możliwych. Według premiera jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi powinniśmy zobaczyć obniżki na stacjach o ok. 1,20 zł na litrze.

Premier o planach rządu

Szef rządu zapowiedział pakiet "CPN - ceny paliw niżej":

obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,

obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy,

maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii,

niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.

Premier wyjaśnił też, że w czwartek o godz. 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów i właśnie wtedy zostaną podjęte decyzje mające wpłynąć na obniżenie cen paliw.

Tusk powiedział też, że jeszcze w piątek parlament ma przyjąć rozwiązania ustawowe dotyczące obniżek cen paliw, tak by jeszcze tego samego dnia trafiły one do prezydenta.

Tusk o cenach paliw

- Przygotowaliśmy scenariusz, aby we współpracy z marszałkiem Sejmu i z marszałek Senatu te konieczne zmiany na poziomie ustawowym uchwalono przez parlament jeszcze jutro. Mówię o całym cyklu legislacyjnym - tak aby także jeszcze jutro trafiły na biurko prezydenta. Jeśli wszystkie te organy: Sejm, Senat i prezydent, zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone. Około 1,2 złotego na litrze każdego z paliw - tłumaczył premier.

Szef rządu na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ludzie na całym świecie cierpią przez konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. - Te konsekwencje w Polsce to przede wszystkim ceny paliw, które wszyscy widzimy na stacjach benzynowych. Wszyscy rozumieją, że jest to skutek bezpośrednich działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu i wiążącego się z tym globalnego kryzysu cen paliw - powiedział Tusk.

- Polski rząd dzisiaj o godzinie 18 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu - tam w Iranie i na Bliskim Wschodzie - mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, (...) aby ceny paliw były najniższe z możliwych - podkreślił premier.

Premier o podatku od nadmiarowych zysków

Tusk poinformował, że przygotowywane są także kolejne rozwiązania, takie jak podatek od nadmiarowych zysków tzw. windfall tax dla koncernów naftowych, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej.

- Sytuacja jest tak paradoksalna, że im wyższe ceny na rynkach światowych, tym więcej ludzie płacą na stacjach benzynowych. Ale ci, którzy działają w tym biznesie, mają większe zyski. Więc w takich sytuacjach także będziemy reagowali, wprowadzając podatek od nadmiarowych zysków koncernów - powiedział premier.

Ceny paliw. Minister o planach

W ostatnich dniach trwała dyskusja wokół możliwości obniżenia podatku VAT na paliwa. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w czwartek w radiowej Trójce przyznał, że taki ruch jest "prawdopodobny", choć jeszcze wtedy decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Szef resortu dodał również, że rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, jednak obecnie nie prowadzi nad tym prac.

Od 12 marca Orlen wprowadził promocję na benzynę i olej napędowy oraz obniżył z 25 groszy "niemal do zera" marżę na diesla, co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie spowodowanego przez działania zbrojne w Zatoce Perskiej i zablokowanie cieśniny Ormuz.

Źródło: TVN24, PAP