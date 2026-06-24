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Z kraju

Tak się zmienią ceny paliw w czwartek

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Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W środę, 24 czerwca, minister energii opublikował nowe obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Dokument przewiduje, że benzyna będzie tańsza niż dzień wcześniej, natomiast cena oleju napędowego pozostanie bez zmian.

Zgodnie z obwieszczeniem, w czwartek 25 czerwca wszystkie stacje paliw będą zobowiązane do stosowania cen nieprzekraczających:

  • Pb95 - 5,96 za litr;
  • Pb98 - 6,67 zł za litr;
  • ON - 6,11 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny paliw w Polsce

W środę, 24 czerwca, litr benzyny 95 kosztuje niewięcej niż 5,97 złotych, benzyny 98 - 6,68 złotych, a oleju napędowego - 6,11 złotych.

Dla porównania, w pierwszym dniu obowiązywania systemu, czyli 31 marca, ceny paliw przedstawiały się następująco: 6,16 złotych za litr Pb95, 6,76 złotych za litr Pb98 oraz 7,60 złotych za litr oleju napędowego.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty została utrzymana do końca czerwca. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wstrzymaniu dalszego obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Ceny paliwPaliwosamochody spalinowe
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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