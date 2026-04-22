Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy

Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r.
Źródło: TVN24
W środę, 22 kwietnia, opublikowano nowe obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim jutro na stacjach benzyna będzie droższa, a olej napędowy tańszy niż dzień wcześniej.

Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 23 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 5,97 zł za litr;
  • Pb98 - 6,56 zł za litr;
  • ON - 6,71 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce

W środę 22 kwietnia litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy

Rynki

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie

Ze świata

We wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził, że istnieje możliwość przedłużenia programu "CPN" na maj. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji na rynku ropy i czynników geopolitycznych.

- Do końca kwietnia zarówno VAT jak i akcyza na paliwo pozostaną na obniżonym poziomie. Co dalej? No oczywiście będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych w dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u - powiedział Domański we wtorkowym programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

Jak wskazał minister, dzięki programowi ceny paliw na stacjach są niższe średnio o ok. 1,20 zł na litrze zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Koszt funkcjonowania programu wynosi ok. 1,6 mld zł miesięcznie.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
Z kraju
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
Turystyka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
Tech
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
Z kraju
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Z kraju
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Z kraju
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Kevin Warsh
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
zloto shutterstock_1917921278
NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Z kraju
Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
"Niestety prezydent nie stanął po stronie Polaków"
Z kraju
John Ternus
Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"
Łukasz Figielski
kryptowaluty shutterstock_2667101901
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
Z kraju
Zondacrypto
Nowe oświadczenie szefa Zondacrypto. Zmiana warunków współpracy i zwrot laptopów
Z kraju
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
Moto
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
Rynki
Bundesbank
Szef banku centralnego alarmuje. "Miecz obosieczny"
Tech
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica