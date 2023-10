Po wyborach ceny paliw rosną. "To nie było pytanie czy, ale kiedy"

To nie było pytanie, czy paliwo podrożeje, ale kiedy i w jakiej skali - mówił na antenie TVN24 ekspert rynku paliw, zarządzający Polaris FIZ Dawid Czopek. Zwrócił uwagę, że "Orlen przyjął strukturę, że podwyższa cenę o kilka groszy dziennie i mamy ten efekt". - Pewnie przez kilka dni, czy kilka tygodni, będziemy dochodzić do tej ceny wyznaczonej przez Orlen - powiedział.

- Ja byłem przekonany, że ceny po wyborach muszą wzrosnąć i to nie było przekonanie wynikające z tego, co nam się wydawało, ale z twardych danych - mówił.

Ekspert: Orlen firmą, która pomaga rządowi

- Możemy to poprzeć twardymi liczbami, wyliczeniami. Widać wyraźnie, że to, co się obecnie dzieje, to musiało się wydarzyć. To nie było pytanie, czy paliwo podrożeje, tylko kiedy i w jaki sposób - mówił.

- Wiemy doskonale, że Orlen jest firmą, która pomaga rządowi. Niejednokrotnie prezes Obajtek o tym mówił, że sympatyzuje z partią rządzącą. Ta pomoc była wyraźna i trudno było temu przeczyć - mówił.

Ekspert zwrócił uwagę, że "cały wrzesień to był wzrost cen ropy naftowej, także wyrażony w złotówkach, natomiast na Orlenie paliwo taniało".

"Dokładnie odwrotna sytuacja"

Zaznaczył, że "w październiku mamy dokładnie odwrotną sytuację".

- Ropa naftowa tanieje, złoty się umacnia, a ceny paliw gotowych idą do góry. Nie można tego w żaden sposób inaczej wyjaśnić, nawet mając największą przychylność dla prezesa Obajtka - powiedział.

Dopytywany o to, na jakim poziomie cena paliw się zatrzyma, odpowiedział, że "mamy trochę szczęścia z tego tytułu, że cena gotowych produktów ropy naftowej i polskiego złotego idą w dobrym kierunku, to znaczy ropa naftowa tanieje".

- Mimo wydarzeń, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, inwestorzy już trochę z nimi się oswoili i tak jak powiedziałem, ropa naftowa wczoraj mocno potaniała i jest na najniższym poziomie bodajże od sierpnia, września, sierpnia mniej więcej. Jeżeli chodzi o polskiego złotego, ten też jest stosunkowo mocny w stosunku do dolara, więc mamy szczęście i te poziomy, które były na przykład dla diesla siedem pięćdziesiąt jeszcze miesiąc temu, dzisiaj bardziej zamieniły się w sześć osiemdziesiąt, czyli taka cena fair, taka cena uczciwa dla oleju napędowego dzisiaj na stacjach benzynowych to jest trochę poniżej siedmiu złotych, natomiast jeżeli chodzi o benzynę, to jest cena powyżej sześć pięćdziesiąt - mówił.

- Natomiast jaka będzie polityka Orlenu, czy znowu Orlen w drugą stronę nie przejdzie na tą złą stronę mocy i zamiast ceny około siedmiu, będzie stosował cenę siedem pięćdziesiąt, bo też tak było już w historii, no to zobaczymy - mówił Dawid Czopek.

Co dalej?

Ekspert był również pytany, co poradziłby politykom i regulatorom w sprawie działań Orlenu.

- Władze Orlenu powinny stosować taką politykę, żeby firma zarabiała i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast tym organem, który powinien kontrolować i dbać o to, żeby rynek w Polsce był uczciwy, sprawiedliwy i dobrze funkcjonujący jest UOKiK, więc bardziej chciałbym mieć dostęp do prezesa UOKiK-u, który mógłby patrzeć na ten rynek i sprawdzać, jak on funkcjonuje, ewentualnie wyciągnąć wnioski, czy pozycja Orlenu na polskim rynku nie jest na zbyt silna i czy ewentualnie wejście innym graczom na ten rynek nie miałoby jakiegoś większego sensu - mówił.

- Przypomnę tylko, że drugim graczem na polskim rynku, który posiada moc rafinerii w Polsce jest obecnie Saudi Aramco, czyli to jest ta część rafinerii gdańskiej, która została sprzedana dla nich i oni, jeżeli chodzi o kwestie związane z cennikami, zachowywali się bardzo, bardzo podobnie, w bardzo zbliżony sposób. Więc tutaj trzeba zadbać przede wszystkim o kwestie związane z konkurencyjnością i to jest niezwykle ważne - mówił.

