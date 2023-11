Przedwyborcze obniżki cen. Jacek Sasin komentuje

- To są pytania nie do mnie, bo ja nie steruje ręcznie spółkami. Od tego są zarządy, kadra kierownicza spółek. Jestem absolutnie przekonany, bo wielokrotnie prezes (Orlenu Daniel) Obajtek mówił, że te ceny są skalkulowane rynkowo, że nie ma tutaj mowy o jakiejś stracie. To (obniżki cen na stacjach przed wyborami - red.) jest efekt tego, że Orlen zawarł strategiczne partnerstwo z dostawcą, czyli Saudi Aramco, i może korzystać z dostępu do kupowania ropy taniej po fuzji - mówił Jacek Sasin.