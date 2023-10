Po wyborach na stacjach mogą być podwyżki

Ceny paliw. Eksperci wyjaśniają

Jak poinformowali w piątek analitycy z Refleksu, aktualna średnia detaliczna krajowa cena oleju napędowego to 6,16 zł/l. Dodali, że w skali tygodnia diesel podrożał średnio o 6 gr./l; rok temu o tej porze ceny detaliczne diesla były na historycznie rekordowym poziomie 8,08 zł/l.

W skali tygodnia benzyna Pb95 podrożała o 2 gr./l, do średnio 6,08 zł/l.

Wzrost cen paliw w przypadku części operatorów rynku jest jedyną opcją, by ustabilizować poziom sprzedaży paliw na stacji zapewniając jednocześnie ciągłość dostaw.

Sytuacja na rynku ropy

"W cenach ropy naftowej mamy kilka dolarów premii za ryzyko geopolityczne związane z wybuchem wojny w Izraelu. Na chwile obecną rynek nie oczekuje eskalacji konfliktu do tego stopnia, aby zakłócone zostały dostawy ropy naftowej od kluczowych producentów na Bliskim Wschodzie" - podano w raporcie.

Litwiniuk: po wyborach paliwa podrożeją

Przemysław Litwniuk podczas rozmowy mówił między innymi o obniżkach na niektórych stacjach paliwowych. Podkreślił, że "szacować można, że paliwo byłoby droższe o 1,20 zł czy 1,50 zł, gdyby nie doszło do przejściowo zerowego lub ujemnego parytetu importowego".

- Szacujemy, że po wyborach paliwo podrożeje w listopadzie o co najmniej 10 procent, a w grudniu o kolejne 9 procent. To się odbije półprocentowym wzrostem stopy inflacji w listopadzie i półprocentowym w grudniu. Oczywiście jest to szacunek oparty na danych dnia, dzisiaj sytuacja na świecie jest taka, że ceny ropy mogą całkowicie zmienić swoje parametry - powiedział Litwiniuk.