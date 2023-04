"Powrót do cen powyżej 7 złotych za litr jest bardzo realny"

OPEC ogranicza produkcję ropy naftowej

Decyzja OPEC+ zaskoczeniem

Jak wskazała, zmiany cen na stacjach mogą mieć miejsce jeszcze przed świętami. W jej ocenie wszystko będzie zależało od tego, czy poniedziałkowy wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw gotowych i cen na rynku hurtowym będzie miał charakter trwały, czy jednorazowy. - Wydaje się jednak, że będzie to tydzień niestety wzrostowy, co przełoży się na stacje paliw, bo tutaj nie ma miejsca, nie ma marży, którą można by było rekompensować wzrosty cen, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia na rynku ropy naftowej – zaznaczyła. Analityczka odniosła się również do możliwości powrotu cen baryłki ropy do poziomu 100 dolarów. Jej zdaniem "nie ma takiego zagrożenia, że aż taki wzrost cen surowca odnotujemy". - Wydaje mi się, że celem było to, żeby ceny wzrosły do poziomu 80 dolarów. To by oznaczało też określony, co prawda niższy, ale określony, być może satysfakcjonujący Rosję poziom cen ropy na rynkach globalnie, w związku z tym wydaje się, że ta decyzja bardziej ma na celu zapobieżenie dalszemu spadkowi cen ropy naftowej i jakby powrót w okolicę 80–85 dolarów za baryłkę – powiedziała ekspertka.