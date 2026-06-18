Obniżka akcyzy zniesiona. Co z cenami paliw?

Urszula Cieślak z biura Reflex o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Szanse na uspokojenie sytuacji są duże. Memorandum pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostało podpisane, przed nami okres 60 dni dalszych negocjacji - powiedziała Urszula Cieślak z biura Reflex.

Zdaniem ekspertki elementy zawarte w porozumieniu USA z Iranem, takie jak otwarcie cieśniny Ormuz czy zniesienie sankcji na irańską ropę mogą zmniejszyć ceny paliw i "poprawić sytuacje również na krajowym rynku paliw".

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Pytana o to, jak zniesienie obniżki VAT - jednego z filarów pakietu "CPN" - mogłoby dzisiaj wpłynąć na ceny paliw, stwierdziła, że wzrost mógłby sięgać nawet 70 groszy za litr. Jednak do końca czerwca wpływ ten może być znacznie mniejszy. Wówczas podwyżki powinny ograniczyć się do 20-30 groszy. Ostateczny wzrost cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" w Polsce

W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował o częściowym przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej". W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca. Rozporządzenie przedłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.

Rząd zdecydował natomiast, że po 15 czerwca nie przedłuży obniżki akcyzy na paliwa.

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Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost cen ropy naftowej, a także paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne na stacjach, również w Polsce.

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