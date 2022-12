Sądny dzień na stacjach paliw. "Spodziewam się sprawdzenia tych wypowiedzi"

Spodziewam się sprawdzenia tych wypowiedzi, zarówno prezesa PKN Orlen, ale też wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu, że przywrócenie wyższych stawek podatków VAT nie powinno się przełożyć na ceny detaliczne w postaci skokowego ich wzrostu - stwierdziła w rozmowie z TVN24 Urszula Cieślak, analityczka z Biura Maklerskiego Reflex. Dodała, że niestety mimo że początek roku może przynieść stabilną sytuację na większości stacji, to jednak w kolejnych tygodniach ceny paliw mogą rosnąć.

W związku z końcem tarczy antyinflacyjnej od 1 stycznia 2023 r. VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd wróci do stawki 23 proc. Część produktów żywnościowych nadal będzie objęta stawką 0 proc..

Urszula Cieślak, analityczka z Biura Maklerskiego Reflex, powiedziała na antenie TVN24, że najbliższe dni będą czasem weryfikacji słów rządzących. - Spodziewam się sprawdzenia tych wypowiedzi, zarówno prezesa PKN Orlen (Daniela Obajtka - red.), ale też wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu, że przywrócenie wyższych stawek podatków VAT nie powinno się przełożyć na ceny detaliczne na stacjach paliw w postaci skokowego ich wzrostu - mówiła Cieślak.

Mam nadzieję, że wzrost cen paliw po Nowym Roku będzie niewielki - mówił pod koniec listopada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Wiem, że pan prezes (Orlenu) Daniel Obajtek pracuje nad tym, żeby rzeczywiście dokonać tego, że ta podwyżka nie będzie tak drastyczna. Będziemy wspólnie z rządem również tutaj pracować - stwierdził szef MAP.

Wcześniej także premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że ceny detaliczne paliw zależą od sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

Jak zauważyła w rozmowie z TVN24 Cieślak, "zwiększenie stawki VAT z 8 do 23 procent powinno, tak czysto matematycznie, skutkować podwyżką ceny detalicznej o kilkadziesiąt groszy na litrze, zarówno benzyny, a w jeszcze większym stopniu oleju napędowego". - Tutaj te zmiany mogłyby sięgać blisko złotówki na litrze - wyliczyła.

Ceny paliw na początku 2023 roku

- To, co obserwowaliśmy mniej więcej od początku drugiej dekady listopada, czyli sukcesywny wzrost marży rafineryjnej może świadczyć o tym, że to było przygotowanie nas wszystkich na to, żeby po Nowym Roku na stacjach benzynowych ceny nie wzrosły tak skokowo, jak wynikałoby to z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT - oceniła Cieślak.

- Oczekujemy, że hurtowe ceny paliw jeszcze do 1 stycznia zostaną obniżone. Tak, żeby dostawy paliwa na stacje już przy uwzględnieniu wyższej stawki podatku VAT nie spowodowały wzrostu detalicznych cen paliw przy dystrybutorze - dodała.

Urszula Cieślak w rozmowie tłumaczyła również, że cena ropy naftowej nie jest jedynym wyznacznikiem tego, ile zapłacimy za paliwo na rynku krajowym.

- Bardziej istotne znaczenie ma poziom cen paliw gotowych. W związku z wojną w Ukrainie te realia są inne niż w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy w przededniu zakazu importu paliw gotowych z Rosji, co powoduje, że szukanie paliw gotowych z innych alternatywnych kierunków oraz ich sprowadzenie do kraju jest o wiele droższe - podkreśliła.

ROPA (BRENT)

- Dlatego też z oczywistych powodów nie wrócimy w tym najbliższym czasie do sytuacji sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. To, że cena samego surowca kształtuje się na poziomie sprzed wybuchu wojny, nie oznacza, że z cenami detalicznymi również wrócimy do tego poziomu - wyjaśniła Urszula Cieślak.

Podobnie uważa Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl, który kilka dni temu był przez nas pytany, czy w 2023 roku ceny paliw w Polsce mogą wrócić do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Z pewnością nie da rady wrócić szybko i bezboleśnie do sytuacji, jaka była przed napaścią Rosji na Ukrainę, a to dlatego, że w konsekwencji sankcji zmieniają się globalne kierunki logistyki naftowej i dywersyfikacja niestety może kosztować trochę więcej niż korzystanie z ropy rosyjskiej, ale jest gwarancją bezpieczeństwa, więc do nieco wyższych cen na razie będziemy chyba zmuszeni się przyzwyczaić, dopóki nie ustalą się nam jakieś konsekwentne nowe drogi zaopatrzenia w ropę inną niż rosyjska - ocenił Bogucki.

Ceny będą rosnąć

Urszula Cieślak z BM Reflex zwracała uwagę, że "marża, która daje nam bufor, z którego, jeżeli zejdziemy, zapobiegnie skokowemu wzrostowi cen detalicznych, ona i tak będzie na wyższym poziomie niż kilkanaście miesięcy temu".

Jak zauważyła analityczka, "wszyscy musimy pamiętać, że rosnące koszty energii i prowadzenia działalności będą dotyczyły także branży paliwowej, czyli właścicieli stacji". - To nie jest tak, że właściciele stacji, hurtownicy, ale też producenci, czy importerzy nie będą się borykali z wyższymi kosztami prowadzenia działalności, więc sam ten element marży rafineryjnej, czy dystrybucyjnej będzie też na wyższych poziomach - wskazywała Cieślak.

Analityczka oceniła, że na początku 2023 roku możemy mieć zatem do czynienia z "pozorną stabilizacją" cen paliw. - W kolejnych tygodniach zwłaszcza po lutym, kiedy będzie zakaz importu paliw gotowych z Rosji, to ceny paliw mogą rosnąć - podsumowała przedstawicielka BM Reflex.

