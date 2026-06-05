Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny paliw na weekend. Nowe obwieszczenie

|
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Niedobory paliwa w Sewastopolu na Krymie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od soboty 6 czerwca do poniedziałku 8 czerwca będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy więcej niż w piątek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty, 6 czerwca, do poniedziałku, 8 czerwca, zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,00 za litr;
  • Pb98 - 6,63 zł za litr;
  • ON - 6,48 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>>> Zwrot cen ropy. Rynek reaguje na zawieszenie broni w Libanie

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

Maciej Michałek

Program "CPN" przedłużony

Rząd w zeszły czwartek zdecydował o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca br. - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
26 min
pc
Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"
TVN24
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Usłyszał zarzuty, został deportowany
WARSZAWA
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11 piętra. Matka była pijana
TVN24
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Dron eksplodował w pobliżu portu. Ewakuowano wybrzeże
TVN24
Diana Shnaider
"Federacje sportowe zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
Mikołaj Gątkiewicz
Izba Reprezentantów poparła ujawnienie akt sprawy Epsteina
Przełomowe głosowanie w USA. "Wstrząśnie Senatem"
Władimir Putin
Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
TVN24
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Książę Andrzej
Były książę sfotografowany z wielkim siniakiem na policzku
TVN24
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt. Jest decyzja prokuratury
TVN24
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
METEO
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
sardynia wlochy shutterstock_1872727741
"Popłynął prosto na mnie". Turysta o ataku rekina na Sardynii
METEO
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"To działanie niedopuszczalne". Szef MON reaguje na publikację zdjęcia
TVN24
AdobeStock_683922938
Niebezpieczna rola własnych bakterii. Mogą skutkować sepsą
Anna Bielecka
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
TVN24
Donald Trump
"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę
TVN24
Deszcz, ulewa
Deszczowy piątek. Tu będzie padać najmocniej
METEO
Burzowe chmury, piorun, burza
Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
W miejscu tragedii nadal palą się zniczne
Zakaz jazdy hulajnóg elektrycznych. To reakcja miasta po wypadkach
TVN24
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
TVN24
Podejrzanemu grozi dożywocie
12 lat więzienia za podpalenie żony
TVN24
Burze, deszcz
Gdzie jest burza? Wyładowania powróciły
METEO
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
Dua Lipa i Callum Turner
Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu
TVN24
imageTitle
Były siatkarz zginął w katastrofie śmigłowca
EUROSPORT
imageTitle
Menedżer Mai Chwalińskiej: wiele razy byłem na skraju załamania
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica