Od dziś zmiany na stacjach

Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Taniej na stacjach paliw
Źródło: TVN24
Na stacjach benzynowych widać już obniżki cen paliw. Ceny maksymalne, mniejszy VAT czy niższa akcyza mają zniwelować skutki kryzysu wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie.

Od wtorku litr:

  • benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł,
  • benzyny 98 - 6,76 zł,
  • oleju napędowego - 7,60 zł.

Obowiązuje już między innymi obniżony do 8 procent VAT na paliwa.

Maja Piotrowska

Minister wskazał granice cen

We wtorek obowiązują ceny maksymalne paliw, które zostały ustalone obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym w poniedziałek w Monitorze Polskim.

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej będąca częścią rządowego pakietu CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej". Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Zgodnie z nowelą cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Co się składa na cenę paliwa?
Co się składa na cenę paliwa?
Źródło: PAP/Michał Czernek

Cięcie akcyzy i VAT

Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Oto zestawienie nowych stawek akcyzy obowiązujących do 15 kwietnia (w przeliczeniu na 1000 litrów):

  • benzyny silnikowe - 1239 zł;
  • oleje napędowe - 880 zł;
  • biokomponenty (stanowiące samoistne paliwa) - 880 zł.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

Od wtorku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług na paliwa. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma zastosowanie od 31 marca do 30 kwietnia br.

Koszt dla budżetu

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie. Pakiet CPN ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

Premier Donald Tusk ocenił w zeszłym tygodniu, że pakiet CPN ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
