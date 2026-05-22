Tyle zapłacimy za benzynę w weekend

Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw
Od 23 do 25 maja na stacjach benzynowych będą obowiązywały zaktualizowane maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż w piątek.

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty 23 maja do poniedziałku 25 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,46 zł za litr;
  • Pb98 - 7,00 zł za litr;
  • ON - 6,85 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są zgodnie z przyjętą formułą, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek.

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

pc
Źródło: tvn24.pl


stacja paliwpaliwaPaliwoStacje benzynoweBenzyna
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
