Domański o podwyższeniu progu podatkowego: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej
Domański podkreślił, że choć od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły, to w ostatnich tygodniach spadły.
Pytany o przyszłość programu minister finansów stwierdził, że "analiza sytuacji trwa". Jednocześnie zaznaczył, że "program może zostać przedłużony". Dopytywany o szansę na zakończenie funkcjonowania "CPN" po 15 czerwca, Domański pozostawił sprawę otwartą.
- Skoro może zostać przedłużony, może też zostać potencjalnie zakończony - powiedział.
Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Program ma zmniejszyć ceny paliwa w obliczu trwającego kryzysu na rynku ropy wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wojna USA i Izraela z Iranem doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą zwykle przepływa nawet jedna piąta produkcji tego surowca.
Drugi próg podatkowy w Polsce
Minister finansów mówił również o projekcie Polski 2050 według którego drugi próg podatkowy miałby zostać podniesiony ze 120 do 140 tys. złotych. Domański zaznaczył jednak, że propozycja nigdy nie została mu oficjalnie przedstawiona.
O propozycji minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po raz pierwszy napisała w mediach społecznościowych na początku roku. "Czas zakończyć tę niesprawiedliwość: podnieść drugi próg podatkowy do 200 tys. zł" - postulowała wówczas. Jednak projekt jej klubu zakłada ostatecznie podwyżkę progu o 20 tys. złotych.
- To nie była żadna oferta ani propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych - powiedział. - Minister Pełczyńska-Nałęcz z taką propozycją do mnie nigdy nie przyszła.
Domański dodał, że "ta propozycja funkcjonuje na razie tylko w przestrzeni medialnej".
Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc. Liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy w 2025 roku, sięgnęła 2 mln 411 tys. - wynika z danych resortu finansów. To prawie o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.
Minister podkreślił, że podniesienie progu o 20 tys. to dla budżetu koszt rzędu 11 mld złotych. Zaznaczył, że jako "gospodarka przyfrontowa", priorytetem wydatków Polski są obecnie zbrojenia.
- Mam nadzieje, że tych możliwości finansowych w kolejnych latach będziemy mieli więcej - dodał.