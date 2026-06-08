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ROZMOWA PIASECKIEGO

Domański o podwyższeniu progu podatkowego: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej

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Andrzej Domański
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Minister finansów miał wciąż nie otrzymać od Polski 2050 oficjalnego projektu podwyższenia drugiego progu podatkowego. - To nie była żadna oferta ani propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych - powiedział Andrzej Domański w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Minister mówił również o szansach na przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej".

Domański podkreślił, że choć od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły, to w ostatnich tygodniach spadły.

Pytany o przyszłość programu minister finansów stwierdził, że "analiza sytuacji trwa". Jednocześnie zaznaczył, że "program może zostać przedłużony". Dopytywany o szansę na zakończenie funkcjonowania "CPN" po 15 czerwca, Domański pozostawił sprawę otwartą.

- Skoro może zostać przedłużony, może też zostać potencjalnie zakończony - powiedział.

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Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Program ma zmniejszyć ceny paliwa w obliczu trwającego kryzysu na rynku ropy wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wojna USA i Izraela z Iranem doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą zwykle przepływa nawet jedna piąta produkcji tego surowca.

Drugi próg podatkowy w Polsce

Minister finansów mówił również o projekcie Polski 2050 według którego drugi próg podatkowy miałby zostać podniesiony ze 120 do 140 tys. złotych. Domański zaznaczył jednak, że propozycja nigdy nie została mu oficjalnie przedstawiona.

O propozycji minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po raz pierwszy napisała w mediach społecznościowych na początku roku. "Czas zakończyć tę niesprawiedliwość: podnieść drugi próg podatkowy do 200 tys. zł" - postulowała wówczas. Jednak projekt jej klubu zakłada ostatecznie podwyżkę progu o 20 tys. złotych.

- To nie była żadna oferta ani propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych - powiedział. - Minister Pełczyńska-Nałęcz z taką propozycją do mnie nigdy nie przyszła.

Domański dodał, że "ta propozycja funkcjonuje na razie tylko w przestrzeni medialnej".

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Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc. Liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy w 2025 roku, sięgnęła 2 mln 411 tys. - wynika z danych resortu finansów. To prawie o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.

Minister podkreślił, że podniesienie progu o 20 tys. to dla budżetu koszt rzędu 11 mld złotych. Zaznaczył, że jako "gospodarka przyfrontowa", priorytetem wydatków Polski są obecnie zbrojenia.

- Mam nadzieje, że tych możliwości finansowych w kolejnych latach będziemy mieli więcej - dodał.

OGLĄDAJ: Andrzej Domański
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówPodatkiKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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