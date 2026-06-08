ROZMOWA PIASECKIEGO Domański o podwyższeniu progu podatkowego: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Domański podkreślił, że choć od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły, to w ostatnich tygodniach spadły.

Pytany o przyszłość programu minister finansów stwierdził, że "analiza sytuacji trwa". Jednocześnie zaznaczył, że "program może zostać przedłużony". Dopytywany o szansę na zakończenie funkcjonowania "CPN" po 15 czerwca, Domański pozostawił sprawę otwartą.

- Skoro może zostać przedłużony, może też zostać potencjalnie zakończony - powiedział.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Program ma zmniejszyć ceny paliwa w obliczu trwającego kryzysu na rynku ropy wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wojna USA i Izraela z Iranem doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą zwykle przepływa nawet jedna piąta produkcji tego surowca.

Drugi próg podatkowy w Polsce

Minister finansów mówił również o projekcie Polski 2050 według którego drugi próg podatkowy miałby zostać podniesiony ze 120 do 140 tys. złotych. Domański zaznaczył jednak, że propozycja nigdy nie została mu oficjalnie przedstawiona.

O propozycji minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po raz pierwszy napisała w mediach społecznościowych na początku roku. "Czas zakończyć tę niesprawiedliwość: podnieść drugi próg podatkowy do 200 tys. zł" - postulowała wówczas. Jednak projekt jej klubu zakłada ostatecznie podwyżkę progu o 20 tys. złotych.

2026 roku bedzie rekordowy: drugi próg podatkowy może przekroczyć nawet 3 miliony podatników. Nauczyciele, pielęgniarki i wielu innych pracowników pod koniec roku zapłaci stawkę PIT 32%. Ich dochody w listopadzie czy grudniu spadną nawet o kilka tysięcy złotych.



W tym samym… https://t.co/xshspNgN7K — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) January 23, 2026 Rozwiń

- To nie była żadna oferta ani propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych - powiedział. - Minister Pełczyńska-Nałęcz z taką propozycją do mnie nigdy nie przyszła.

Domański dodał, że "ta propozycja funkcjonuje na razie tylko w przestrzeni medialnej".

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc. Liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy w 2025 roku, sięgnęła 2 mln 411 tys. - wynika z danych resortu finansów. To prawie o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.

Minister podkreślił, że podniesienie progu o 20 tys. to dla budżetu koszt rzędu 11 mld złotych. Zaznaczył, że jako "gospodarka przyfrontowa", priorytetem wydatków Polski są obecnie zbrojenia.

- Mam nadzieje, że tych możliwości finansowych w kolejnych latach będziemy mieli więcej - dodał.

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