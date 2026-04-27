Takie będą ceny paliw we wtorek

Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
W poniedziałek opublikowano obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw. Zgodnie z nim we wtorek na stacjach benzyna i olej napędowy mają być droższe niż dzień wcześniej.

Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 28 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,21 zł za litr;
  • Pb98 - 6,72 zł za litr;
  • ON - 7,12 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 - 6,71 zł, a oleju napędowy - 7,01 zł.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
