Zamiast tanieć, paliwa mogą drożeć. Najnowsze prognozy

Hurtowe ceny w górę

"Niestety w ślad za drożejącą (zarówno w złotówkach jak i dolarach) ropą naftową podrożały hurtowe ceny paliw w kraju. W okresie 11-18 września hurtowa cena benzyny netto wzrosła 5 gr/l, natomiast diesla 2 gr/l. Wzrosty cen w hurcie mogą być również kontynuowane na początku przyszłego tygodnia i jeśli ceny ropy naftowej będą dalej rosły wówczas zamiast wyczekiwanych obniżek, czekają nas podwyżki cen paliw na stacjach" - piszą w komentarzu. Wskazują też, że ceny listopadowej serii kontraktów na ropę naftową Brent w piątek rano wzrosły do ok. 44 dolarów za baryłkę, co oznacza, że rynek skorygował już w ponad 60 proc. ostatnią falę spadków. Jak dodają, w trakcie czwartkowych rozmów Arabia Saudyjska wyraźnie zaostrzyła swoje stanowisko w stosunku do krajów OPEC, które systematycznie nie wywiązują się z ustalonych niższych limitów produkcji i zobowiązała ich do skompensowania wyższej produkcji do grudnia tego roku.